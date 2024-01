Chauffage au mazout: une aide financière offerte aux citoyens de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a fait savoir qu’elle a reconduit son programme d’aide financière visant à encourager le remplacement des systèmes de chauffage au mazout et que des fonds supplémentaires ont été affectés à cette fin.

La Municipalité veut ainsi aider à réduire son empreinte environnementale et elle a précisé que cette mesure permet, depuis le 1er janvier 2024, d’égaler la somme offerte par le programme provincial Chauffez Vert, jusqu’à concurrence de 750$.

Dans cette optique, la Ville a aussi imposé un tarif de 50$ pour le chauffage au mazout sur le compte de taxes des propriétaires concernés. Pour leur part, les citoyens ayant procédé au remplacement de leur système de chauffage pourront recevoir un crédit au prorata en remplissant le formulaire à cet effet sur le site Web de Sainte-Julie.

On précise également que la quantité de subventions pouvant être offertes demeure limitée et que l’obtention de celles-ci fonctionne toujours sous le principe du premier arrivé, premier servi. Pour tous les détails et conditions d’admissibilité, les citoyens peuvent consulter le site de la Ville dans la section Environnement.