31 arrestations durant les fêtes

Dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) Alcool-Drogues, ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a effectué 31 arrestations à la suite de la mise en place six points de contrôle afin de faire des vérifications et dépistage. D’autres points de contrôle seront effectués tout au long de l’année.

Bilan de l’opération tenue du 30 novembre au 2 janvier:

– 31 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies (CAPAF) par l’alcool

– 1 arrestation pour CAPAF avec les drogues

– 39 personnes évaluées au total

– 1 collision mortelle impliquant 1 piéton

– 5 personnes blessées gravement impliquant des piétons

L’alcool ou la drogue demeurent, encore à ce jour, l’une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec, rappelle le SPAL.