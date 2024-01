Invitation au finissage de l’exposition d’œuvres de l’artiste-peintre Francine Leroux

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, invite l’ensemble de ses concitoyennes et concitoyens au finissage de l’exposition d’œuvres de l’artiste-peintre Francine Leroux, qui se tiendra le vendredi 26 janvier, de 17h00 à 19h00, au bureau de circonscription, sis au 1990 rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie.



«Après l’exposition printanière des plus réussies de l’artiste multidisciplinaire Toussaint Riendeau, ce sont les œuvres d’une autre artiste de Sainte-Julie, Mme Francine Leroux, qui enjolivent depuis plusieurs semaines les murs de mon bureau de circonscription. J’ai donc le plaisir de convier mes concitoyennes et concitoyens au finissage de cette exposition qui est, elle aussi, des plus colorées! Si certaines et certains devaient se laisser tenter par l’acquisition de l’une des œuvres exposées, prenez note qu’une partie du prix d’achat ira à la Société Alzheimer Rive-Sud, conformément aux souhaits de la famille de Mme Leroux», d’expliquer M. Bergeron.



«C’est la quatrième exposition d’œuvres d’art au bureau de circonscription depuis que j’ai renoué avec une tradition initiée dès mes débuts en politique, il y a près de trois décennies, mais que j’ai dû interrompre en raison de la pandémie. J’ai l’habitude de dire que les arts et la culture constituent l’âme d’un peuple. Les autorités publiques ont donc la responsabilité d’en faire activement la promotion. Je me fais donc un immense plaisir, en plus d’acquérir ponctuellement des œuvres, d’offrir à des artistes locaux la possibilité d’illustrer des cartes de vœux et d’exposer leurs œuvres au bureau de circonscription, afin de leur permettre de faire montre du fruit de leur travail et de leur immense talent», d’ajouter le député de Montarville.



«Fort heureusement, le secteur culturel a depuis la pandémie repris son rythme de croisière, multipliant les expositions, les symposiums et autres vernissages à travers tout le Québec et, plus particulièrement, dans notre région. En faisant la promotion d’artistes locaux, je m’emploie à mettre l’épaule à la roue et contribuer à la vitalité des arts et de la culture dans notre circonscription», de conclure Stéphane Bergeron.



Il est toujours possible de venir admirer, jusqu’à la fin janvier, l’exposition de Mme Leroux du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00, au bureau de circonscription de M. Bergeron.