Kristopher Letang éclipse un record de… Wayne Gretzky

À 36 ans, le vétéran hockeyeur Kristopher Letang continue d’impressionner les observateurs puisqu’il a récemment inscrit six aides en moins de 20 minutes, dépassant du coup un record établi par nul autre que Wayne Gretzky.

Le défenseur originaire de Sainte-Julie était le premier à être surpris d’avoir inscrit son nom dans le livre des records de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 27 décembre lors d’un match contre les Islanders de New York.

Il a égalé la marque pour le plus de mentions d’aide en une rencontre par un arrière, devenant du coup le 17e défenseur de l’histoire à inscrire six points dans un match, et il a aussi obtenu cinq points en une période, ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant.

Aucun joueur dans l’histoire de la LNH n’avait inscrit six aides en si peu de temps. Letang a récolté tous ses points en l’espace de 19 min et 33 sec pour battre un record de Wayne Gretzky, qui avait réalisé l’exploit en 30 min et 17 sec lors d’un match disputé le 15 février 1980.

« [Je n’étais pas au courant] avant la fin du match. Je crois que [l’entraîneur associé Todd Reirden] me l’a mentionné, mais il n’était pas certain à 100% », a avoué Letang en point de presse sur les ondes de Sportsnet. « Tu as la chance d’évoluer avec de bons joueurs – ce n’étaient pas les jeux les plus compliqués – et quand tu remets le disque au bon gars, il peut finir par marquer », a-t-il ajouté.