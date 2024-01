Boucherville veut un plan d’attaque sur les changements climatiques

La Ville de Boucherville veut se munir d’un Plan de réduction des gaz à effets de serre (GES) et d’un Plan d’adaptation aux changements climatiques (PACC).

Un contrat a été octroyé en décembre dernier à la firme Stantec Experts-conseils ltée, pour un montant de 113 710 $, afin qu’elle réalise un plan qui identifiera des mesures concrètes à être mises en place afin de réduire ses émissions de GES et de s’adapter aux effets des changements climatiques.

Le bilan des émissions de GES pour 2019 est complété et le plan de réduction devrait être adopté au printemps 2024. Les émissions de GES par Bouchervillois sont en moyenne de 8 tonnes, et il faudrait atteindre une cible de 2 tonnes, a récemment précisé la conseillère municipale Anne Barabé.

En octobre dernier, la Ville a organisé un atelier de consultation avec des représentants de 20 entreprises du territoire dans le but de l’aider à identifier les freins, les opportunités ainsi que les leviers nécessaires pour concevoir le futur plan de réduction des GES complet et permettre l’atteinte de ses objectifs.

Le PACC est nécessaire, lit-on dans un document de la Ville, puisque les épisodes climatiques extrêmes, associés aux changements climatiques, sont plus fréquents : inondations à la suite des pluies diluviennes, vagues de chaleur, épisodes de verglas causant des bris aux infrastructures, etc.

En 2022, la Ville a adopté un Plan de développement durable.

Le secteur du transport est la plus grande source d’émissions de GES. Les autres sources importantes sont essentiellement liées aux énergies fossiles utilisées dans les secteurs commercial et institutionnel, industriel et résidentiel.