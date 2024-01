Rétro 2023: Longueuil doublera ses aires protégées d’ici 2030

Geste significatif dans les efforts de conservation du territoire de Longueuil à la mi-octobre ; la Ville confirme qu’elle protégera à perpétuité plus d’un cinquième de son territoire d’ici 2030 en ajoutant 1 500 hectares de milieux naturels supplémentaires aux 1 060 hectares déjà protégés. Cela équivaut à une superficie huit fois plus grande que le parc du Mont Royal à Montréal

De ces quelque 1 500 hectares 1 300 appartiennent déjà à la Ville de Longueuil. Pour atteindre son objectif, la Ville devra cependant négocier avec les différents propriétaires fonciers pour acquérir lesdits terrains qui se retrouvent aux quatre coins du territoire. Longueuil mise sur un sérieux coup de pouce de Québec, car la valeur des terrains visés pourrait représenter une dépense de 200 à 400 M$. De plus, la protection de ces territoires privera indirectement la municipalité de revenus de taxation d’environ 18 M$ annuellement.

« Vouloir protéger 1 500 hectares de milieux naturels de plus que ce qui l’est déjà, soit passer de 9 % de territoire protégé à 21 %, est le plus beau legs qu’on peut laisser aux générations qui nous suivront. Cela a toujours été l’un de mes engagements phares », mentionne la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, lors de l’annonce du plan de protection.

Le plan dévoilé propose 58 actions et constitue une feuille de route qui permettra de protéger, de restaurer et d’entretenir les milieux naturels longueuillois, tout en les rendant plus accessible pour la population.