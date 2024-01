Rétro 2023: Boucherville frappée par un avis d’ébullition durant six jours

Le 1er septembre, une bactérie détectée dans le réseau d’eau potable force plusieurs municipalités de la région dont Longueuil et Boucherville à faire bouillir leur eau.

À Longueuil, la situation revient à la normale après 48 heures. À Boucherville, cependant, les citoyens doivent attendre pendant six jours avant de cesser de faire bouillir leur eau pour la consommer. Ce, alors que la plus importante canicule de l’été fait grimper le mercure (avec humidex) à plus de 40 degrés.

Le premier avis est lancé en fin de journée et touche non seulement Boucherville mais également Saint-Bruno-de-Montarville, ainsi que les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil, là même où est située l’usine de traitement de l’eau. La présence de la bactérie E Coli est d’abord détectée dans le Vieux-Longueuil, ce qui nécessite le déclenchement de l’avis pour toute les villes desservies.

Interrogé à savoir pourquoi il a fallu six jours pour lever complètement l’avis d’ébullition à Boucherville, alors que Longueuil et Saint-Bruno l’ont fait au deuxième jour, la Ville explique que des analyses d’eau avaient été commandées dès le samedi (lendemain de l’avis) et le dimanche.

« Samedi, les résultats étaient négatifs alors que dimanche, deux échantillons sur 20 présentaient de la contamination alors il a fallu recommencer le processus lundi et mardi, pour finalement obtenir, mercredi midi des tests négatifs durant 48 heures consécutives », indique la Municipalité.