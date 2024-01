Boucherville taxera les surfaces imperméables

Afin de faire face aux bouleversements climatiques et à la transition écologique, la Ville de Boucherville introduira une nouvelle taxe en 2024 sur les surfaces minéralisées, c’est-à-dire les aires de stationnement et autres aménagements recouverts de matières telles que l’asphalte, le béton, le pavé, le gravier, etc. Cette mesure écofiscale s’adressera aux propriétaires de commerces et d’industries et devrait rapporter l’an prochain 6,1 M$ dans les coffres de la Ville.



« Cette mesure vise à encourager, entre autres, la déminéralisation des surfaces pour une meilleure gestion des eaux et la réduction des îlots de chaleur », explique la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Les surfaces pavées ont des impacts significatifs sur l’environnement, notamment en raison de leur imperméabilité, et de leur forte captation d’énergie solaire. Elles empêchent les eaux de pluie et de fonte des neiges de pénétrer dans le sol, et augmentent ainsi la pression sur les infrastructures municipales.



Un taux au mètre carré s’appliquera pour les superficies des surfaces minéralisées. Il sera de 1,75 $ / m2 pour les commerces, et de 1 $ / m2 pour les industries.