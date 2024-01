Vol et agression armée à Longueuil

Le SPAL a été appelé à intervenir vers 7h00 ce matin, en lien avec une agression armée. Une scène de crime a été retrouvée sur la rue de Maricourt, à Longueuil, non loin des lieux de l’intervention initiale. La victime, un homme dans la vingtaine présentant des blessures au haut et au bas du corps, a rapidement été prise en charge puis transportée en centre hospitalier. On ne craint actuellement pas pour sa vie.

Des items personnels auraient été volés sur la victime.

Aucune arrestation n’a eu lieu jusqu’ici. Des membres de la Section d’identité judiciaire et des enquêteurs du SPAL ont été appelés afin de contribuer à l’enquête.

Toute personne ayant de l’information en lien avec cet événement est invitée à communiquer avec le 911.