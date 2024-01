Les cerfs de Longueuil, même dans le Bye Bye 2023

Non seulement la saga des cerfs de Longueuil et de la Rive-Sud aura connu de nombreux rebondissements en 2023 mais l’histoire de l’abattage des cervidés a même fait les frais d’une des épisodes du traditionnel Bye Bye du 31 décembre sur les ondes de Radio-Canada. Hier soir, le projet d’abattage des cerfs du parc Michel-Chartrand a en effet fait l’objet d’une parodie durant l’émission, mettant en vedette entre autres la comédienne Guylaine Tremblay, personnifiant une journaliste, qui réalise une entrevue en plein parc avec un manieur maladroit d’arbalète qui tente d’expliquer que la chasse ou plutôt l’abattage de cerfs avec son arme est la meilleure façon de faire. Cela dit son discours est loin d’être convaincant et a plutôt pour effet de ridiculiser un peu beaucoup l’opération prévue à Longueuil.

Par ailleurs, la mairesse de Longueuil était aussi en vedette dans une autre émission de fin d’année sur la chaine de Radio Canada car on Catherine Fournier a chanté « Amoureuse », en duo avec Nathalie Simard lors des nombreuses prestations présentées dans le cade du spécial de fin d’année de « En direct de l’univers » animée par France Beaudoin.