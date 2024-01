La SPCA Roussillon offre un point de services animaliers dans les anciens locaux de la RISAVR

En prévision de la fermeture imminente et définitive de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu le 31 décembre 2023, et pour répondre aux besoins des citoyens de la région, la SPCA Roussillon a annoncé l’ouverture d’un point de services animaliers dans les anciens locaux de la RISAVR situés à Saint-Mathieu-de-Beloeil, au 2863 chemin de l’Industrie.



Ainsi, les citoyens des neuf villes ayant mandaté la SPCA Roussillon, soit Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Amable, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères, pourront recevoir les services mentionnés ci-dessous au même endroit qu’auparavant.



Il n’y aura donc aucun bris de service et la transition entre les deux organismes sera fluide, puisque les services suivants continueront à être offerts :

– Prise en charge des animaux errants trouvés par les citoyens;

– Prise en charge des animaux abandonnés par les citoyens;

– Centre d’adoption pour chats;

– Achat ou renouvellement de licences pour animaux;

– Réclamation d’animaux par leurs propriétaires (n’ayant pas été transférés à Delson).



Le point de service sera ouvert 7 jours sur 7 et directement accessible aux citoyens des villes mentionnées ci-dessus.



Un transport d’animaux entre le point de service et les locaux de la SPCA Roussillon à Delson est prévu et ce, au moins une fois par jour pour assurer le transfert.