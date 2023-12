Demande pour un report de la date limite de remboursement des prêts Covid aux entreprises canadiennes

L’Alliance des chambres de commerce de la Montérégie (ACCM), dont fait partie la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), demande un report de la date limite de remboursement des prêts au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) au moins jusqu’en janvier 2025.



Le 21 novembre dernier, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) demandait au gouvernement fédéral à ce que la date limite de remboursement des prêts au CUEC menant à une radiation partielle soit reportée, au minimum, jusqu’en janvier 2025.



L’ACCM tient à réitérer cette demande au nom des chambres de commerce qui la composent, ainsi que des milliers de membres que celles-ci représentent. Elle fonde sa requête sur l’incertitude persistante que nourrissent de nombreux éléments du contexte économique actuel, soit l’inflation, le resserrement de l’accès au crédit et au capital, ainsi que le niveau d’endettement de plusieurs entreprises du commerce de détail et de la restauration. À l’instar de la FCCQ, l’ACCM souligne par ailleurs que certaines institutions financières font déjà preuve de flexibilité quant aux conditions et modalités de refinancement offertes aux entreprises qui en ont fait ou en feront la demande.



« Face aux perspectives alarmantes de faillites d’entreprises, nous en appelons à nouveau à la sagesse du gouvernement. La conversion des prêts à un taux d’intérêt de 5% exacerbera non seulement les pressions inflationnistes, mais aggravera de surcroît la situation financière et mettra en péril de nombreuses entreprises locales, notamment des restaurants qui sont souvent le cœur battant de nos rues principales. Nous plaidons pour des mesures qui favorisent la résilience économique et l’appui aux entrepreneurs de la Montérégie », a mentionné Julie La Rochelle, présidente Alliance des chambres de commerce de la Montérégie.

(ACCM) « Nous sommes d’avis que dans ce contexte, la conversion des prêts du CUEC en prêts portant à intérêt à hauteur de 5% annuellement aura pour effet de renforcer les dynamiques inflationnistes qui plombent la santé financière des entreprises et fait donc courir un risque évitable de faillites supplémentaires. Après tout, entre septembre 2022 et septembre 2023, les faillites d’entreprises québécoises ont connu une croissance de 54,4% », a renchéri Charles Milliard, président-directeur général Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).



« C’est au nom des entreprises de la seconde région économique en importance au Québec que la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud se joint au réseau pour réitérer cette demande de report. La Chambre représente un catalyseur et une voix pragmatique pour défendre les intérêts commerciaux de ses membres, et agit ainsi comme un partenaire stratégique pour assurer le développement économique de notre territoire. La précarité de la situation pour de nombreuses organisations et le contexte incertain dans lequel elle s’inscrit exigent une décision prompte et réfléchie du gouvernement fédéral », a conclu Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.