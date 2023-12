Projet d’actions concertées visant l’approvisionnement alimentaire local en Montérégie

Dans le cadre de l’entente sectorielle pour le développement bioalimentaire en Montérégie, la Montérégie, le Garde-Manger du Québec, la Stratégie bioalimentaire Montérégie (SBM) et Tourisme Montérégie se sont unis afin de mettre en œuvre un projet d’actions concertées visant l’approvisionnement alimentaire local du marché HRI (hôtellerie, restauration et secteur institutionnel) en Montérégie. Le plan d’action du projet a comme objectif principal d’augmenter la présence et la visibilité des produits montérégiens sur les tables du secteur HRI de la région. Ce projet permettra notamment plus de cohérence au niveau du travail des différents acteurs du secteur bioalimentaire et une meilleure structuration des actions de chacun.



« Nous sommes fiers d’innover avec l’embauche d’une ressource partagée avec nos partenaires afin de répondre à nos objectifs communs et ainsi mettre de l’avant nos produits régionaux dans les menus du marché HRI. Ensemble, nous permettons à la Montérégie de continuer à être le chef de file dans le secteur bioalimentaire », a déclaré

Isabelle Bittar, directrice générale d’Expansion PME, organisme qui propulse la campagne La Montérégie, le Garde-Manger du Québec.



« Ce partenariat innovant entre nos organisations permettra un meilleur accompagnement des restaurants et de l’hôtellerie afin d’incorporer davantage de produits locaux sur les tables, contribuant ainsi à enrichir l’expérience gastronomique de la Montérégie », a souligné Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie



« La SBM est heureuse d’être partenaire dans ce projet collectif novateur réunissant 3 organisations montérégiennes. L’un de nos objectifs à la SBM est d’améliorer l’accès aux aliments sains et locaux, d’assurer une plus grande présence des produits locaux à travers le secteur des hôtels, restaurants et institutions et ce projet s’inscrit totalement dans une continuité et complémentarité avec d’autres projets supportés par la SBM. Nous avons hâte d’en récolter les fruits! », a mentionné Anne-Marie Dion, directrice générale de la MRC de Rouville, mandataire de l’entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Montérégie 2021-2025.



Afin de mettre en place le projet d’actions concertées, une ressource partagée a été embauchée pour un mandat mené conjointement par les trois organisations. C’est Mme Marjorie Lebeuf-Binette occupant depuis juin 2023 le poste de Conseillère mise en marché et approvisionnement – marché HRI, qui sera responsable de mettre en œuvre le plan d’action élaboré et agira en tant que personne-ressource pour toute action en lien avec l’approvisionnement en aliments régionaux du secteur HRI en Montérégie.



Parmi les premières actions mises en place, il y a notamment la création d’un guide des bonnes pratiques de l’approvisionnement local. Ce guide explique les avantages de consommer localement et offre des conseils afin d’augmenter sa consommation d’aliments de proximité. À ce guide pourront être combinés le répertoire de produits bioalimentaires régionaux développé par La Montérégie, Le Garde-Manger du Québec, ainsi que le répertoire des alcools de Tourisme Montérégie.



Pour ce qui est des autres actions prévues, notons le déploiement d’un identifiant pour les restaurants de la Montérégie afin de faciliter l’identification des produits régionaux dans leur menu et de donner plus de visibilité aux restaurateurs fournissant des efforts pour s’approvisionner localement. La mise sur pied de Commun’assiette en Montérégie est également en cours. Cette communauté de pratique mobilise les institutions et les différents acteurs du territoire vers un objectif commun d’offrir plus d’aliments locaux, sains et écoresponsables au sein des services alimentaires institutionnels.