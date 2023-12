Invitation au Déjeuner du maire de la nouvelle année à Varennes

Le conseil municipal est heureux d’annoncer que le prochain Déjeuner du maire aura lieu au retour des fêtes et se déroulera à l’Espace des Bâtisseurs le 20 janvier, dès 10 heures. L’entrée est gratuite et aucune inscription préalable n’est requise.



« Nous invitons les Varennois à se joindre à nous pour de célébrer le début de la nouvelle année. Venez nombreux pour partager ce moment de festivités avec vos élus, mais aussi avec vos voisins, amis et familles », déclare le maire Martin Damphousse.



Le Déjeuner du maire est une occasion unique pour les citoyens de rencontrer les élus, d’échanger des vœux pour l’année et de partager un moment chaleureux en compagnie de leurs concitoyens. L’événement se déroulera dans une atmosphère détendue et festive, mettant en valeur les projets à venir et les gens qui font la fierté de notre communauté.