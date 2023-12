Des rivières sortent de leur lit à Boucherville

Dimanche et aujourd’hui lundi, il est tombé autant de pluie que durant un mois de décembre au complet. Les quelque 50 millimètres et même plus reçus en moins de 24 heures ont fait déborder quelques rivières et ruisseaux notamment près de la bibliothèque municipale de Boucherville.

La rivière aux Pins est en effet sortie de son lit tellement les précipitations ont été importantes et le débit trop fort. Entre la rue du même nom et son parc, le pont qui enjambe la rivière était impraticable car l’eau inondait la structure. Idem pour le ruisseau Sabrevois dans le secteur de la rue Samuel-de-Champlain et pour quelques plus petits ruisseaux dans le secteur de la rue de Montbrun.

Impressionnant également, le terrain des jardins communautaires situé angle Fort-St-Louis et de Montarville qui était complètement inondé et inaccessible car le sol ne pouvait plus absorber toute la pluie tombée.

Pour l’heure, il semble que les fortes pluies n’ont pas causé de dommages notables sur le territoire mais une chose semble acquise, on repassera pour un Noël blanc, dans cinq jours !