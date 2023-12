Chantier de l’A-20 à Sainte-Julie: 12 000 tonnes métriques de béton éviteront l’enfouissement

Dans le cadre de l’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil, l’entrepreneur recyclera les dalles de béton retirées afin de les réutiliser dans la sous-fondation de la nouvelle voie d’une longueur de 13 kilomètres.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) précise sur son site Internet que, dans le contrat de construction, une clause prévoit l’obligation pour l’entrepreneur de recycler les dalles de béton retirées afin de leur donner une deuxième vie, ce qui fera en sorte qu’au total, près de 12 000 tonnes métriques de béton éviteront l’enfouissement.

Cela permettra également de générer des économies puisqu’il est plus coûteux de se défaire des matériaux en les transportant vers un site d’enfouissement et d’en acheter des neufs, que de recycler le béton déjà sur place.

Le MTMD fait aussi savoir que le béton est un matériau très dur, mais facile à concasser à la grosseur désirée, en plus d’être rarement contaminé. Les dalles de béton seront dépouillées de leurs armatures d’acier avant d’être envoyées dans une machine de concassage qui va les broyer pour en faire de petites pierres. Ces granulats seront ensuite réutilisés pour la mise en place de la sous-fondation de la nouvelle voie réservée.