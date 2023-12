Plus de 15 000 $ versés à la Fondation Charles-Bruneau: un humoriste de Varennes fait rire pour une cause sérieuse

L’humoriste varennois Guy Bernier entend à rire dans la vie de tous les jours, mais il prend très au sérieux la cause de la Fondation Charles-Bruneau et c’est au terme de sa tournée du Comik en Bécik et à la quatrième édition du spectacle GuéRire qu’il a remis 15 500 $ afin d’aider les enfants atteints de cancer à avoir de meilleures chances de guérison.

« Mon objectif cette année était de 10 000 $, alors je suis pas mal fier! Tout le monde a embarqué dans mon projet de fou! Un grand merci à tous ceux et celles qui ont acheté des billets, fait un don ou se sont impliqués bénévolement. Chaque geste fait une immense différence pour les enfants malades! », a expliqué Guy Bernier.

Pour arriver à amasser une telle somme, il a parcouru environ 300 km à vélo, de Varennes à Shawinigan, pour présenter sept spectacles d’humour dans sept villes en sept soirs, du 11 au 17 août, au profit de cette cause qui lui tient à cœur. De plus, le 21 octobre, toujours à Shawinigan, l’humoriste a produit et animé la quatrième édition du spectacle GuéRire, une soirée qui accueillait en vedette P-A Méthot.

Guy Bernier se dit fier et sutout très reconnaissant de pouvoir compter sur de grands noms de l’humour pour l’aider dans son objectif car, lors des trois éditions précédentes du spectacle GuéRire, ce sont tour à tour Mike Ward, Maxime Martin et Dominic Paquet qui ont contribué gracieusement à ces spectacles-bénéfice.

Le Varennois est impliqué auprès de la fondation depuis près de 10 ans, car en 2014, il avait fait la rencontre de la jeune Audrey Gélinas, âgée de 16 ans, qui l’avait invité à venir jouer à son école secondaire à Shawinigan. Atteinte du syndrome de Rothmund-Thomson, c’est-à-dire une maladie génétique rare qui s’attaque à la peau et aux os, elle avait impressionné l’humoriste par sa détermination ainsi que son courage et il s’est par la suite lié d’amitié avec Audrey et ses parents. Guy Bernier avait promis à Audrey, peu de temps avant son décès en 2019, qu’il poursuivrait son rêve d’amasser de l’argent pour la Fondation Charles-Bruneau et il a depuis tenu parole.

La contribution de l’humoriste a d’ailleurs été soulignée récemment par la Fondation qui lui a remis un prix lors de la Soirée reconnaissance Charles-Bruneau qui se tenait au Marché Bonsecours le 16 novembre.