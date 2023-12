Longueuil veut toujours abattre plus de 100 cerfs mais dans un an seulement !

La Ville de Longueuil souhaite toujours abattre plus d’une centaine de cerfs dans le parc Michel-Chartrand. En conférence de presse mercredi la mairesse Catherine Fournier a cependant indiqué qu’en raison de la complexité de l’opération, l’abattage était maintenant prévu en 2024 seulement, entre le 1er septembre et le 31 décembre.

L’opération que nous sommes en train de planifier s’inscrit dans une volonté régionale de réduire la pression des cervidés sur les écosystèmes de la Montérégie. Comme toujours, nous continuons à suivre la science, les avis d’experts et les autorités compétentes dans ce dossier afin que ce joyau naturel que représente le parc Michel-Chartrand puisse se régénérer, au même titre que les espaces boisés de la région qui bénéficieront également de la réduction des cheptels de cerfs de Virginie qui a eu lieu cet automne. Dans les villes voisines de Saint-Bruno-de-Montarville et Boucherville a précisé Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et conseiller du district Parc-Michel-Chartrand.

Cela dit, au cours de l’hiver 2024 Longueuil demandera le permis SEG auprès du MELCCFP; un permis nécessaire pour procéder à l’abattage. Le même ministère procédera, en février probablement, un nouvel inventaire des cerfs car le dernier décompte estimait à 117 la population de cerfs dans le parc. Un peu plus tard la Ville fera des démarches d’approvisionnement en vue de retenir les biens et services requis.

A la fin de l’été 2024 la Ville annoncera les derniers détails de l’intervention alors que l’opération d’abattage par arbalète se tiendra durant la période officielle de chasse. Le tout serait encadré à l’extérieur du parc par le service de police de l’agglomération alors qu’une firme en sécurité privée sera également mis à contribution. Le parc Michel-Chartrand sera fermé au public, les jours d’abattage.

Présent au point de presse qui se tenait à l’hôtel de ville de Longueuil une vingtaine de manifestants contre l’abattage des cerfs ne se sont pas gênés pour dénoncer le plan d’abattage des cerfs car il faut absolument sauver ces bêtes presque domestiques.