𝐅𝐞𝐫𝐦𝐞𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞-𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐀𝐪𝐮𝐞𝐝𝐮𝐜 𝐞𝐭 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐄𝐮𝐠𝐞̀𝐧𝐞, 𝐥𝐞𝐬 𝟏𝟑 𝐞𝐭 𝟏𝟒 𝐝𝐞́𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

๐ ๐ž๐ซ๐ฆ๐ž๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐ž-๐•๐ข๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ง, ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ’๐€๐ช๐ฎ๐ž๐๐ฎ๐œ ๐ž๐ญ ๐’๐š๐ข๐ง๐ญ-๐„๐ฎ๐ ๐žฬ€๐ง๐ž, ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ‘ ๐ž๐ญ ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐๐žฬ๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž



ร‰nergir procรจdera ร des travaux de branchement de gaz naturel sur la route Marie-Victorin face aux adresses 2065 et 2085.



๐€ฬ€ ๐œ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐Ÿ๐ข๐ง, ๐ฅ๐š ๐ซ๐จ๐ฎ๐ญ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐ž-๐•๐ข๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ง ๐ฌ๐ž๐ซ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐žฬ€๐ญ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐žฬ๐ž ๐šฬ€ ๐ฅ๐š ๐œ๐ข๐ซ๐œ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ซ๐ฎ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐€๐ช๐ฎ๐ž๐๐ฎ๐œ ๐šฬ€ ๐ฅ๐š ๐ซ๐ฎ๐ž ๐’๐š๐ข๐ง๐ญ-๐„๐ฎ๐ ๐žฬ€๐ง๐ž. Un chemin de dรฉtour sera mis en place avec des signaleurs par la rue de lโ€™Aqueduc, le boulevard Renรฉ-Gaultier et la rue Saint-Eugรจne.



๐‹๐ž๐ฌ ๐š๐œ๐œ๐žฬ€๐ฌ ๐š๐ฎ๐ฑ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž๐ฌ, ๐š๐ฎ๐ฑ ๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐ž๐ญ ๐šฬ€ ๐ฅ๐š ๐ซ๐ฎ๐ž ๐’๐š๐ข๐ง๐ญ๐ž-๐€๐ง๐ง๐ž ๐ฌ๐ž๐ซ๐จ๐ง๐ญ ๐ฆ๐š๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ง๐ฎ๐ฌ. Pour votre sรฉcuritรฉ et celle des travailleurs, faites preuve de prudence aux abords des chantiers en respectant la signalisation mise en place.



Des questions ? Communiquez au 450 652-9888 ou ร citoyens@ville.varennes.qc.ca