Des minous à adopter pour un don le 9 décembre

La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) devra fermer ses portes le 31 décembre, mais auparavant l’organisme tient une journée portes ouvertes le 9 décembre afin de permettre aux gens intéressés d’adopter un chat de compagnie à quelques jours de Noël.

Le directeur par intérim de la RISAVR, Jean-Marie Beaupré, a précisé que le service devra bientôt fermer ses portes car il devenait de moins en moins rentable; que son financement était plus difficile; que les coûts pour rénover les installations accueillant les animaux avaient augmentés de façon considérable et que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et des l’Alimentation du Québec mettait beaucoup de pression pour que l’organisme aille rapidement de l’avant avec d’importantes mises à niveau des bâtiments.

La Régie tiendra donc une journée portes ouvertes, le samedi 9 décembre de 10 h à 15 h au 2863, chemin de l’Industrie, à Saint-Mathieu-de-Beloeil, et les adoptants potentiels peuvent tout simplement se présenter pour rencontrer et adopter leur minet de compagnie (NDLR : il n’y aura que des chats adultes disponibles). L’équipe souhaite faire adopter le plus de pensionnaires possible et ainsi éviter leur transfert vers un autre service animalier.

« Nous avons tant de chats qui attendent un foyer, une famille pour la vie, venez les rencontrer et offrez-leur enfin une chance à une vie meilleure », a mentionné la responsable des communications, Julie Guimont. « Adopter en refuge est un geste aimant et responsable. En ce qui concerne les tarifs, nous demandons simplement un don volontaire pour tous nos chats adultes. Ce sont donc les adoptants qui décident du montant. »