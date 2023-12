La tournée de la CCIRS s’arrête à Sainte-Julie: pénurie de main-d’œuvre, logement et transport à l’ordre du jour

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a fait un arrêt à Sainte-Julie dans le cadre de la Tournée de la présidence afin de rencontrer les membres de la CCIRS, de mieux comprendre leurs besoins ainsi que les défis et opportunités spécifiques auxquels ils sont confrontés.

La délégation a visité le fabriquant numéro un de portes-patio au Canada, Novatech, qui se classe parmi les sociétés les mieux gérées au pays. L’entreprise fondée en 1982 compte aujourd’hui 14 usines et 5 centres de distribution au Québec et aux États-Unis, alors que son siège social est toujours situé à Sainte-Julie.

L’équipe a ensuite fait un saut chez Hedhofis, un réseau d’espaces de coworking, où elle a pu découvrir des lieux de travail modernes et adaptés offrant une vue spectaculaire sur les monts Saint-Hilaire et Saint-Bruno. La CCIRS a ensuite rencontré les dirigeants de Soluflex, une firme conseil en gestion de ressources humaines qui dirige un réseau de franchises en expansion rapide depuis 2019 et qui compte six franchises, incluant le bureau-chef à Sainte-Julie.

Finalement, la présidente du conseil d’administration de la CCIRS, Isabelle Foisy, et le président-directeur général, Jean-François Lévesque, ont échangé avec le maire, Mario Lemay, et la directrice générale, Mélanie Brisson, à propos des défis et des opportunités reliés au développement économique de la ville et sur divers sujets tels que la pénurie de main-d’œuvre, l’immigration, le logement et le transport. M. Lemay et Mme Brisson ont fait part d’une de leurs solutions pour répondre aux besoins en main-d’œuvre des entreprises julievilloises, soit l’entente de partenariat avec l’une des plus importantes Communauté d’agglomération en France, ce qui a généré des perspectives de collaboration prometteuses.