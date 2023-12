Cyclistes rappelés à l’ordre

Les membres du Club cycliste Boucherville ont été avisés de faire preuve d’une plus grande prudence envers les piétons s’ils ne veulent pas que leur organisme perde son accréditation.

Les élus municipaux ont adopté une résolution dans laquelle ils informent la direction du club que son accréditation pourrait être révoquée, de manière temporaire ou permanente, si un autre événement impliquant la sécurité ou le respect de citoyens survenait.

Cet avertissement fait suite à un accident survenu sur la piste multifonctionnelle longeant le boulevard Marie-Victorin, près du jardin collectif, dans le secteur est de la ville. Le 28 août, un couple marchait lorsqu’un peloton est passé. Les marcheurs ont dû se tasser rapidement mais l’homme a été blessé à la cheville avec des séquelles, explique le maire Jean Martel.

« On s’attend de nos organismes qu’ils respectent, lors que la pratique de leur activité, la sécurité d’autrui, et là, manifestement, ça n’a pas eu lieu », déplore-t-il.

Cet accident impliquait des membres et des responsables du club en fonction. « Tout le monde a trouvé cela regrettable, et compte tenu que des lettres d’excuses ont été envoyées au couple, on a demandé au président du club d’avertir ses membres », précise le maire.

Le président du club, Mario Demers, a aussi déploré cet accident survenu le dernier jour de la saison d’entraînement.

« On ne prend pas ça à la légère. C’est certain que l’an prochain, nos entraîneurs et nos membres seront avisés à nouveau de faire encore plus attention », a-t-il assuré.

Il a fait de plus remarquer que les cyclistes ne sont pas les « bienvenus tant sur la piste multifonctionnelle que dans la rue ».