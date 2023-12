La saison de ski est lancée dans toutes les stations de la région

La saison de ski et de sports de glisse a vraiment démarré, le week end dernier dans la région, avec l’ouverture des premières pistes dans les stations de Saint-Bruno, Bromont, Sutton et même Orford.

Cette ouverture ne s’est cependant pas faite sans l’aide des canons car toutes ces stations ont dû avoir recours à la fabrication de neige pour ensevelir les premières pistes surtout au mont Saint-Bruno ou les pistes sont recouvertes à 100 % de neige fabriquée en raison de l’absence de précipitations. Pour sa journée d’ouverture, le samedi 2 décembre Saint-Bruno offrait le ski gratuit aux amateurs, en échange de dons pour la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud.

Les stations de Sutton, Bromont et même Orford ont, elles aussi, dû avoir recours aux canons à neige pour blanchir leurs pistes mais elles ont reçu un coup de pouce de mère nature en recevant entre 15 et 30 centimètres de neige naturelle au cours de la dernière semaine.

A Bromont, la saison a débuté vendredi, de jour comme de soir, alors que le mont Sutton ouvert, vendredi, samedi et dimanche dernier fera relâche cette semaine pour rouvrir sept jours sur sept vendredi prochain. Idem pour le mont Orford. Cela dit les quelque 30 centimètres de neige recus dimanche et aujourd’hui lundi devraient donner un sérieux coup de pouce pour ouvrir plus de pistes sur les domaines skiables