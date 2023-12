1 475 visiteurs au salon Explo-carrières

La huitième édition du Salon Explo-carrières, qui s’est tenue le 30 novembre à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville a accueilli plus de 1 475 visiteurs, principalement des parents et des élèves de 3e à 5e secondaire de l’ensemble du territoire du CSSP.



Soixante-quatre exposants provenant d’établissements de niveau collégial, universitaire, et de formation professionnelle, ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires, étaient présents pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de services. Il s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de préciser leur objectif professionnel.



Pour une deuxième année consécutive, des conférences sur différents sujets liés aux études postsecondaires ont été présentées et près de 200 personnes y ont assisté. (D.L)