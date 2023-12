Carabins de Montréal: plusieurs joueurs de la région parmi les champions!

Bruno Lagacé

Gabriel Lessard

Guillaume Perrier

William Legault

La joie et la fierté des joueurs des Carabins de l’Université de Montréal de lever bien haut la Coupe Vanier, symbole de la suprématie du football universitaire canadien, sont avant tout une affaire d’équipe et celle-ci compte plusieurs représentants de la région qui ont célébré en grand cette belle conquête.

Parmi eux, on retrouve deux joueurs originaires de Boucherville, soit Étienne Jacques (voir autre texte en page 4) et Bruno Lagacé; deux de Sainte-Julie, soit Gabriel Lessard et William Legault; et un de Varennes, Guillaume Perrier.

L’unité défensive a eu un très grand rôle à jouer dans cette victoire serrée contre les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique, 16 à 9. Parmi eux, on compte le demi défensif, Bruno Lagacé, un « vétéran » de 25 ans qui en est à sa cinquième saison avec les Carabins et qui étudie en administration à HEC. Également membre de l’unité défensive, il y a le secondeur Gabriel Lessard, de Sainte-Julie. Avant de brandir la coupe, l’étudiant en science politique a auparavant fait sa marque avec les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit.

L’attaque a évidemment eu son mot à dire afin de décrocher ce trophée tant convoité et on retrouve parmi ces joueurs le receveur de passes William Legault, également de Sainte-Julie, qui en est à sa deuxième année avec l’équipe montréalaise. L’athlète de 23 ans est lui aussi étudiant en administration à HEC. Pour sa part, le demi offensif de Varennes, Guillaume Perrier, a aussi eu l’honneur de lever la Coupe Vanier, lui qui étudie en génie électrique à Polytechnique.

Bref, après leur magnifique parcours sportif, ces jeunes poursuivront un autre parcours, académique cette fois, que l’on souhaite lui aussi rempli de « victoires »!