Semaine nationale de la sécurité-incendie chez soi 2023

Les fêtes de fin d’année sont synonymes de joie, de réunions de famille et de célébrations. Alors que nous décorons nos domiciles de multiples lumières et que nous les emplissons de l’odeur des repas que nous partageons, il est essentiel d’être conscient des risques accrus d’incendie en cette période de l’année. La Semaine nationale de la sécurité-incendie chez soi aura lieu cette année du 24 au 30 novembre et le Conseil canadien de la sécurité attire l’attention sur les innombrables risques d’incendie pouvant survenir pendant les fêtes de fin d’année. « Les incendies domestiques sont un danger voilé qui peut rapidement ruiner des vies », a déclaré Gareth Jones, président-directeur général du Conseil canadien de la sécurité.

« En privilégiant la sécurité-incendie et en cherchant à prévenir les incendies plutôt qu’à y réagir, nous pouvons tous contribuer à protéger nos domiciles et nos proches ». Il est bien établi que les incendies domestiques sont plus fréquents pendant les mois d’hiver. La National Fire Protection Association (NFPA), basée aux États-Unis, indique que la plupart des incendies se produisent chaque année entre le 15 et le 31 décembre tandis qu’au Canada, la Croix-Rouge mentionne qu’ils sont plus susceptibles de se produire entre décembre et mars.

Poursuivez votre lecture pour obtenir des informations sur quatre des principaux responsables des incendies domestiques pendant la période des fêtes ainsi que des conseils sur la façon d’assurer la sécurité de votre domicile pendant les fêtes et par la suite.

Risques d’incendie



Les arbres de Noël

Danger d’incendie : Les arbres de Noël peuvent présenter un risque d’incendie important. Les arbres naturels peuvent se dessécher, ce qui les rend hautement inflammables. Les arbres artificiels, en particulier ceux qui sont équipés de fils électriques, peuvent également présenter des risques d’incendie électrique. Conseils de sécurité :

Éloignez les arbres des sources de chaleur, notamment des radiateurs, des plinthes chauffantes et des cheminées.

Vérifiez que les fils et l’isolation des arbres artificiels ne sont pas endommagés.

Veillez à ce que les arbres naturels soient régulièrement arrosés.



Les lumières décoratives

Danger d’incendie : Les guirlandes et jeux de lumière peuvent surchauffer et provoquer des incendies électriques, surtout s’ils ne sont pas utilisés correctement ou si les ampoules sont vieilles et endommagées. Conseils de sécurité :

Avant d’utiliser des guirlandes lumineuses, vérifiez qu’elles ne sont pas endommagées et remplacez les fils effilochés ou dénudés.

Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges avec un trop grand nombre de guirlandes.

Débranchez les guirlandes lorsque vous quittez la maison ou que vous allez vous coucher.



Les bougies

Danger d’incendie : Les bougies peuvent constituer un risque d’incendie majeur si elles sont laissées sans surveillance ou placées trop près d’objets inflammables. Conseils de sécurité:

Ne laissez jamais les bougies sans surveillance. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Placez les bougies sur des surfaces stables et ininflammables, loin des rideaux, des décorations et des produits en papier.

Songez à utiliser des bougies DEL à piles qui présentent un risque d’incendie plus faible.



La cuisinière et le four

Danger d’incendie : La préparation des repas de fête implique souvent une utilisation accrue des cuisinières, des fours et des appareils électroménagers de cuisine qui peuvent tous provoquer des feux de cuisine s’ils ne sont pas soigneusement gérés. Conseils de sécurité :

Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance, ne serait-ce qu’une minute! Utilisez une minuterie pour vous rappeler de vérifier si vos plats sont prêts.

Éloignez les articles inflammables, comme les torchons et les gants de cuisine, des sources de chaleur.

Veillez à ce que la zone de cuisson soit bien ventilée.



Pendant les fêtes de fin d’année, il est essentiel d’accorder la priorité à la sécurité. Suivez ces conseils de sécurité contre les incendies domestiques et vous serez sur la bonne voie pour passer des fêtes de fin d’année festives et, surtout, sans danger.​