La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud appelle à la générosité de ses membres et des entreprises

Encore une fois cette année, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) est fière de participer à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud qui se tiendra le 7 décembre prochain. En collaboration avec Télévision Rive-Sud (TVRS), l’équipe de la Chambre se rendra directement dans les entreprises participantes pour récupérer des denrées non périssables ou des dons en argent, dans le but de venir en aide aux personnes dans le besoin.

La Chambre invite chaleureusement ses membres et les entreprises du territoire à s’engager et à faire preuve de générosité en contribuant à cette cause importante. À titre de seconde région économique en importance au Québec, la participation des entreprises du territoire peut apporter une contribution significative pour soutenir les personnes et les familles dans le besoin, tout en reflétant la solidarité exemplaire de la communauté d’affaires de la Rive-Sud.



« Dans l’incertitude économique actuelle, la force de la communauté d’affaires réside dans sa mobilisation et sa solidarité. La Guignolée 2023 nous rappelle notre responsabilité envers ceux qui comptent sur notre soutien et notre générosité. Il s’agit d’une splendide opportunité de montrer qu’ensemble, nous pouvons bâtir un avenir de bienveillance, d’entraide et de perspectives positives », explique Jean-François Lévesque, parrain d’honneur de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud et président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.



La Chambre remercie d’avance toutes les entreprises qui s’engageront dans cette démarche et souligne l’importance de faire de cette saison des fêtes un moment de partage et de solidarité pour l’ensemble de la communauté



Les entreprises souhaitant participer à cette initiative peuvent s’inscrire en visitant le site web de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud à l’adresse suivantewww.ccirs.qc.caou en remplissant le formulaire d’inscription.