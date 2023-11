Un concert sous les chandelles présenté à Varennes

Plusieurs centaines de mélomanes ont entendu les plus belles mélodies dans une ambiance chaleureuse et immersive, le 10 novembre dernier, à la Basilique Sainte-Anne-de-Varennes.

Pour l’occasion, l’église était uniquement illuminée de chandelles et d’un doux éclairage mettant en valeur son architecture et créant une ambiance unique. De surcroît, un narrateur animait le concert par des anecdotes et des faits historiques sur le répertoire présenté. Le quatuor Ambitus qui offrait la prestation est l’un des quatuors ayant le plus joué sur la scène québécoise depuis plus d’une décennie.

Le quatuor à cordes a interprété, entre autres, la Sérénade de Schubert, la célèbre Petite Musique de Nuit de Mozart, le thème de la Liste de Schindler et un medley de musiques juives, trois extraits de l’opéra Carmen de Bizet, les plus belles chansons de Brel, des tangos flamboyants, un medley et des grands succès des Beatles, entre autres.

Le concert, inspiré et enchanteur selon plusieurs spectateurs, était présenté par Les Concerts sous les chandelles.