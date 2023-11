Mariés depuis 75 ans, et toujours en amour

L’amour durable, ça existe. La preuve ? Gisèle Frigon et Jean-Claude Boutet sont mariés depuis 75 ans. À 96 ans, ils sont très allumés… et encore amoureux. La Relève les a rencontrés dans leur maison, à Boucherville.

C’est une véritable histoire d’amour qui dure depuis 78 ans. Les nonagénaires se sont rencontrés en 1945.

« Un groupe d’amis allait pique-niquer sur une petite île de la rivière Saint-Maurice, à Shawinigan. Toutes les filles avaient des chums sauf Gisèle qui devait être accompagnée d’un ami. Or, ce dernier ne pouvant finalement être présent, c’est moi qui la remplacé à la demande d’un copain », se souvient Jean-Claude.

« Ce fut une journée inoubliable, se remémore Gisèle. Ma belle-sœur a failli se noyer et c’est Jean-Claude qui l’a sauvée ».

Inoubliable aussi parce que ce fut un coup de foudre réciproque.

« On a commencé à se donner des rendez-vous. On veillait chez sa mère », raconte Jean-Claude.

« Elle était notre chaperon, et elle était sévère », ajoute en rigolant Gisèle.

Le couple s’est marié le 19 juin 1948. Il a donc fêté l’été dernier ses noces d’albâtres.

Jean-Claude a travaillé comme opérateur pour la compagnie Gulf, puis pour Pétromont, à Varennes. C’est le travail qui a amené la famille Boutet à quitter Shawinigan pour s’établir à Boucherville.

Gisèle était passionnée par l’aquarelle et la broderie. Elle a entre autres conçu plusieurs tableaux et l’immense fresque historique de Boucherville brodée à la main qui se trouve à la bibliothèque municipale. Elle a également été bénévole pendant de nombreuses années au sein de la popote roulante, et elle a reçu une médaille de l’Assemblée nationale en raison de sa grande implication pour les fêtes du 325e anniversaire de Boucherville.

M. Boutet, talentueux ébéniste, a réalisé plusieurs œuvres, notamment du mobilier liturgique et d’autres éléments sacrés pour la paroisse Saint-Louis, dans laquelle il s’est très impliqué. Pour leur grande implication communautaire, le couple a reçu l’été dernier un Prix Coup de chapeau du conseil municipal de Boucherville.

Secrets de couple

Des souvenirs, ils en ont plein la tête. Mais quel est leur secret pour réussir une union heureuse ?

« La confiance et la complicité. Je n’ai jamais douté de lui et lui non plus », répond Gisèle, alors que Jean-Claude acquiesce.

Toujours en amour ?

« Oui », dit Gisèle sans aucune hésitation. « Ça, ça ne change jamais ! », réplique son mari, en jetant un tendre regard vers son amoureuse.

« On a eu une belle vie et on est heureux, nous vivons avec notre fille et notre beau-fils dans une des premières maisons bigénérationnelles de Boucherville. Bien sûr, nous avons eu des épreuves, mais on a passé à travers », confie Gisèle.

Le couple a eu sept enfants dont trois sont décédés. Ils ont six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants