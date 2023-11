Des travaux d’urgence pour sauver les berges du parc de la Commune à Varennes

Parce que l’érosion des berges du parc de la Commune gruge plus d’un mètre de terrain chaque année, la Ville de Varennes investira plus de 187 000 $ au cours des prochaines semaines pour stopper la dégradation. Le contrat a été octroyé à Aménagements Natur’Eau-Lac Inc pour la stabilisation des berges pour un montant de 187 179$. Des matériaux de rétention seront ajoutés au site, sur une centaine de mètres, comme ce fut d’ailleurs le cas l’an dernier au même parc.

Il s’agit, plus précisément, de travaux de stabilisation par perré végétalisé. Essentiellement, il s’agit d’une clé d’enrochement sous la ligne des hautes eaux recouverte d’une membrane géotextile. La clé est recouverte d’un empierrement en matériau granulaire (pierres) et le tout est recouvert de terre végétale pour stabilisation riveraine. Le perré est également recouvert d’un matelas anti érosion en fibres de coco tressées biodégradables. Il y aura également plantation d’arbustes en haut de talus.

La décision de procéder à ces travaux d’urgence a été prise en raison de l’état actuel des berges, et ce, afin de prévenir une détérioration aggravée par le passage des glaces et la crue des eaux de l’hiver à venir.

Suite à la recommandation d’une firme d’experts en ingénierie et en physique de l’eau, les travaux seront effectués par un entrepreneur spécialisé dans les interventions visant la protection et la restauration de berges.

Les citoyens doivent cependant savoir que l’accès à la piste cyclable et à une partie du parc sera temporairement fermé jusqu’au 8 décembre.