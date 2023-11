Autobus Robert: avis de grève illimitée le 4 décembre

La situation n’est déjà pas facile pour les parents qui doivent composer avec les récents débrayages du personnel enseignant syndiqué et également dans le réseau de la santé, mais voilà que le transporteur Autobus Robert a reçu un avis de grève illimitée de ses employés à partir du lundi 4 décembre.

Le syndicat des travailleurs des Autobus Robert, affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), a envoyé récemment un avis de grève au ministère du Travail en vue du déclenchement d’un débrayage le 4 décembre, alors que les travailleurs ont voté le 10 novembre un mandat de grève générale illimitée à 89 %.

L’entreprise Autobus Robert dessert plusieurs circuits de transport pour le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) et, si cette grève se concrétisait, elle entrainerait des conséquences pour plusieurs écoles de Boucherville, Sainte-Julie et Varennes, dont les écoles secondaires De Mortagne, du Grand-Coteau et le Carrefour.

Il est à noter que tous les circuits ne seraient pas affectés par ce débrayage et que certains trajets seraient touchés seulement le matin ou le soir.

Pour plus de détails sur les impacts dans les différentes écoles: https://cssp.gouv.qc.ca/ressources-parents/transport-scolaire/greve-chez-le-transporteur-autobus-robert/

