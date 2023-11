La Ville de Sainte-Julie acquiert l’oeuvre « Pôle d’attraction » de l’artiste Suzanne D’Amours

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’acquérir l’œuvre « Pôle d’attraction » de l’artiste Suzanne D’Amours dans le cadre du Fonds du patrimoine artistique.



L’œuvre de Suzanne D’Amours, artiste julievilloise, comporte un côté organique et un côté graphique, des composantes souvent mises en opposition. Les couleurs se chevauchent, s’entremêlent, se fondent ensemble. Les textures et les compositions sont explorées.



L’œuvre acquise sera exposée prochainement à proximité du comptoir du prêt de la bibliothèque municipale.



À propos du Fonds du patrimoine artistique

Le Fonds du patrimoine artistique de Sainte-Julie a été créé en 1990 pour constituer une banque d’œuvres d’art locales et faire connaître les artistes locaux. Chaque année, la Ville fait l’acquisition d’une œuvre pour l’ajouter à la collection. Plus d’une quarantaine d’œuvres ont été acquises par le biais du programme. Celles-ci sont exposées en permanence dans les bâtiments municipaux.