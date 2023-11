Cyclisme : Sandrine Veilleux sacrée meilleure athlète espoir

La cycliste Bouchervilloise Sandrine Veilleux a reçu le titre d’Athlète espoir féminin route et piste 2023 à l’occasion du Gala Mérite cycliste québécois tenu récemment par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).

L’adolescente, membre du Club cycliste de Boucherville, s’est illustrée dans la catégorie U15. Elle a remporté dix victoires en autant de courses lors des différentes manches de la Coupe du Québec. Elle a terminé au premier rang

des Championnats québécois sur route, et a raflé trois médailles d’or et une médaille d’argent aux Jeux du Québec.

Plus important club de développement

Le Club cycliste de Boucherville a été désigné club de développement de l’année pour la qualité et la quantité d’activités qu’il a organisées en 2023. En plus de la finale de la Coupe du Québec Espoirs sur route, il a tenu deux autres courses. Les athlètes du club, pour leur part, se sont distingués tout au long de la saison en se hissant en première position du classement général par équipe de la Coupe du Québec.