La Guignolée de retour pour les familles varennoises

La Guignolée en ligne de Varennes est de retour cette année, poursuivant ainsi une tradition d’entraide bien ancrée! Organisée en collaboration avec les organismes Action bénévole de Varennes, les Chevaliers de Colomb et la Ville de Varennes, cet événement annuel joue un rôle essentiel en offrant un répit aux familles moins favorisées de notre communauté.



Grâce à la générosité de la population, Action Bénévole peut désormais soutenir une cinquantaine de familles varennoises chaque semaine. Si vous souhaitez recevoir un panier de Noël ou si vous connaissez des personnes dans le besoin, téléphonez Action Bénévole au 450 652-5256.



Période de dons : du 19 novembre au 12 décembre 2023



Pour les dons en ligne, le lien est le suivant : actionbenevolevarennes.org/dons/.

Un reçu sera automatiquement remis pour les dons de 25 $ et plus.



Pour les dons par chèque ou en argent, présentez-vous en personne du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, ainsi que le vendredi de 9 h à 12 h ou par la poste à l’adresse suivante : 50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1. Assurez-vous d’indiquer clairement « La Guignolée » sur la ligne « POUR » en bas et à gauche du chèque.



Ensemble, rendons les fêtes plus lumineuses pour notre communauté!