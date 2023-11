Danone désignée Entreprise citoyenne par excellence

En raison de son engagement envers le Club des petits déjeuners, Danone a reçu le prix Entreprise citoyenne par excellence (500 employés et plus) de l’Association des professionnels en philanthropie (AFP) – section du Québec.

L’entreprise, dont l’un des deux sièges sociaux au Canada est à Boucherville, collabore depuis 1996 avec le Club des petits déjeuners, également établi à Boucherville. Elle lui a fourni plus de 25 millions de produits et s’est engagée financièrement à hauteur de 1,2 M$ pour soutenir la nutrition scolaire des communautés autochtones.