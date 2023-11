Fondation Hôpital Charles-LeMoyne : encan de vins de prestige en faveur de la santé mentale des jeunes

La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne ouvre la Cave à Vin des Philanthropes, son encan de vins de prestige présenté par Desjardins, au profit de la santé mentale des jeunes. Jusqu’au 16 novembre 2023, explorez votre cave virtuelle et misez sur vos vins préférés sur le site macause.com/fhclm pour contribuer généreusement aux soins d’un jeune en détresse émotionnelle.



Cette année encore, de généreux donateurs, des connaisseurs éclairés, et des partenaires de renom, dont Alfred, s’unissent à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne pour faire vivre une belle expérience vinicole de bienfaisance. Élyse Lambert, sommelière de renommée internationale, se joint à La Cave à Vin des Philanthropes pour partager ses coups –de cœur parmi la sélection impressionnante de plus de 150 grands crus mis en ligne.



Parmi ses recommandations, se trouvent des vins exceptionnels tels que le Château Cos d’Estournel – édition 2008, Chambolle-Musigny Domaine G. Roumier – 2018, le Champagne Bollinger 007 – 2011, le Puligny Montrachet Benoit Ente – 2018 ou encore le Château Montus prestige madiran – 2012. L’expertise d’Élyse Lambert guidera les amateurs de vin pour enrichir leur sélection de trésors viticoles uniques tout en soutenant une belle cause.



Miser, c’est soutenir la santé mentale des jeunes !



Les enjeux en santé mentale touchent de plus en plus de jeunes, avec un constat alarmant : de nombreux jeunes souffrent de détresse émotionnelle, d’isolement et d’envies suicidaires. Les bénéfices de cet encan visent à donner à ces jeunes la possibilité de participer à Horizon 4 Saisons, un programme thérapeutique par l’aventure, les éloignant des murs blancs de l’hôpital pour les emmener dans la nature.



Grâce à la générosité des donateurs, ces jeunes pourront partager leurs expériences avec d’autres jeunes qui traversent des situations similaires, tout en étant encadrés par des professionnels de la santé. Cette approche accélère leur processus de guérison. Ils reprennent confiance en eux-mêmes et en les autres et développent des outils qui leur permettent de retrouver plus rapidement le chemin de la guérison.



Joignez-vous à nous en participant à cet encan de vins de prestige sur macause.com/fhclm! Vous avez jusqu’au 16 novembre 2023 à 21 h pour faire vos mises. Miser sur l’encan, c’est miser sur l’avenir des jeunes.