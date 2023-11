La SPAL saisit pour plus de 338 000 $ de drogues

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), assisté par la Sûreté du Québec , le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de police de Laval (SPL) et la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent (RSL), a procédé ce matin à l’arrestation de 5 hommes et 2 femmes âgés entre 37 et 61 ans, permettant de mettre fin aux activités d’un réseau de distribution de stupéfiants.

Neuf perquisitions de résidences en lien avec ces arrestations ont été faites à Longueuil, à Brossard, à Saint-Jacques-le-Mineur et à Laval.

C’est à la suite d’une information obtenue du public en septembre dernier, que le SPAL a amorcé cette enquête.

Des saisies de plus de 338 000 $

• 17 000 $ en argent ;

• plus de 1,6 kg de cocaïne ;

• près de 9 kg de cannabis ;

• plus de 6000 comprimés de drogues de synthèse ;

• plus de 400 comprimés de drogues de type pharmaceutique ;

• plus de 230 comprimés de sildénafil (ex : Cialis™ ou Viagra™) ;

• 1 arme à feu (carabine) ;

• 6 armes de type « air soft » ;

• 1 presse à cocaïne ;

• des téléphones cellulaires ;

• des balances ;

• 4 véhicules (biens infractionnels).