Un jumelage inusité entre Boucherville et Umiujaq

Geneviève Godbout, ambassadrice du corridor humain nord-sud entre Umiujaq et Boucherville dans le cadre du Plan Nous présentera à Boucherville, le 21 novembre prochain à la bibliothèque, une conférence sur sa récente expérience. Au moment d’écrire ces lignes, l’événement affichait « complet » tellement le sujet semble susciter l’intérêt des gens de Boucherville qui veulent de toute évidence en apprendre plus sur ce jumelage inusité entre leur ville et ces communautés du Grand Nord.

De retour d’Umiujaq après un riche séjour ponctué d’échanges et d’aventures au 56e parallèle, Geneviève reviendra sur son expérience au Nunavik. Elle partagera ses rencontres et ses découvertes, elle abordera la beauté des paysages, la richesse de ses habitants et les défis auxquels sont confrontées les espèces animales et végétales qui y habitent.

Qu’est-ce que le « Plan Nous » ?

Initiative de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec, en collaboration avec ses partenaires autochtones et la Fondation de la faune du Québec, le Plan Nous est un programme de jumelage entre des communautés du Nord et du Sud du Québec. Il vise à tisser des liens à travers la rencontre de représentants sélectionnés sur concours et appelés à valoriser la biodiversité propre à chacun de leur territoire.