Le théâtre Jankijou présente la pièce Le jardin extraordinaire du Père Noël

Pour le temps des Fêtes, le théâtre Jankijou présente la pièce pour enfants « Le jardin extraordinaire du Père Noël » de l’auteur Camélia Dargis dans une adaptation de la metteure en scène Marielle Léveillé.

La pièce raconte l’histoire de Michel, un jardinier qui s’occupe du jardin du Père Noël avec une attention presque maniaque. Mais la méchante Salacrasse va inquiéter Michel au plus haut point en coupant l’eau partout sur toute la terre !!! Comment Michel retrouvera-t-il l’eau? Plusieurs personnages haut en couleur, dont Malicio et la féé Patatrac viendront prêter main forte à Michel pour l’aider à retrouver l’eau et permettre au jardin de fleurir à nouveau et permettre au Père Noël de pouvoir poursuivre ses tâches, avec les lutins pour procurer les cadeaux aux tout-petits.

Le théâtre Jankijou est un OBNL accréditée par la Ville de Boucherville qui existe depuis 1990.

Quatre représentations seront offertes les samedi et dimanche, 2 (14h et 19h) et 3 (10h et 14h) décembre au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, au 1075 Lionel-Daunais, à Boucherville.

Réservation : www.lepointdevente.com en inscrivant Jankijou dans l’engin de recherche. (D.L)