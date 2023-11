Un pas de plus vers le futur centre-ville de Varennes

L’ancien bâtiment de Location Thomas, sur la route Marie-Victorin à Varennes n’est plus qu’un souvenir. Mandaté par la Ville, un entrepreneur en effet procédé à la démolition complète du vieux bâtiment la semaine dernière. Le tout s’est déroulé rondement et sans entrave. Location Thomas il faut le rappeler a été relocalisé sur le 1050, boulevard Lionel-Boulet depuis plus d’un an.

La moitié et même un peu plus des bâtiments désuets du centre-ville sont désormais démolis, tandis que le tout premier immeuble moderne s’élève déjà dans le paysage urbain.

Le visage du centre-ville se transforme donc un peu plus et les autorités municipales devraient être en mesure de présenter de nouveaux plans du développement de ce qui deviendra le nouveau rendez-vous commercial de la Ville de Varennes.