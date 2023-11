Fin du Publisac : les journaux de Gravité distribués différemment

L’entreprise Transcontinental a fait savoir ce matin qu’elle mettait fin à la production et la distribution de son Publisac partout au Québec à compter de février 2024, après 46 ans d’existence. Bien que cette nouvelle chamboulera les habitudes des consommateurs, elle est annonciatrice d’une ère de changement dans la méthode de distribution des journaux locaux de Gravité média.

Ainsi, le Journal Saint-François, le Soleil de Châteauguay, le Reflet, le Courrier du Sud, ainsi que la Relève continueront d’être distribués en milliers d’exemplaires sur leur territoire respectif, mais différemment, a indiqué Julie Voyer, PDG de Gravité, à la suite de l’annonce de Transcontinental.

«Ce n’est pas une surprise pour nous d’apprendre que Transcontinental cesse de produire le Publisac. Nous ne sommes pas pris au dépourvu, puisque nous travaillons sur de nouvelles options depuis des mois, voire des années, a-t-elle affirmé. Évidemment, cette décision prévisible nous force à revoir nos façons de faire, mais elle nous permet également de saisir et de développer de nouvelles opportunités. Nos lecteurs et annonceurs continueront d’être desservis et nous sommes persuadés qu’ils seront davantage satisfaits de ces nouvelles méthodes de distribution.»

Celles-ci n’ont pas encore été dévoilées, mais il n’y a plus que quelques ficelles à attacher avant qu’elles ne soient rendues publiques, a précisé Mme Voyer.

«Nous avons observé ce que nos collègues éditeurs ont mis en place récemment dans leur marché, en plus de travailler de notre côté sur différents modèles de distribution afin de trouver les options les plus profitables pour nos consommateurs», a-t-elle expliqué.

À l’heure où les médias font plus que jamais face à l’adversité, notamment en raison du blocage des nouvelles sur les réseaux sociaux par Meta, propriétaire de Facebook, la PDG de Gravité média a rappelé l’importance d’innover, tant dans le contenu que dans sa diffusion.

Les salles de rédaction de Gravité comprennent 14 membres à temps plein, couvrant de Salaberry-de-Valleyfield à Varennes.

Raddar

Du même souffle, Transcontinental a informé que son Publisac sera remplacé progressivement par le nouveau feuillet publicitaire raddar. Ce dernier comprendra les circulaires des détaillants, mais en un seul produit imprimé, a expliqué l’entreprise. Distribué par Postes Canada, raddar «réduit considérablement le volume de papier utilisé», a assuré Transcontinental, par voie de communiqué.

Le produit raddar est déjà remis depuis près d’un an aux foyers de l’île de Montréal, en réponse à la décision de la mairesse Valérie Plante d’interdire la distribution du Publisac sur son territoire.

Tarif préférentiel

De son côté, le Bloc québécois n’a pas tardé à réagir en implorant Postes Canada de prendre le relais de la distribution, ce, «à un tarif préférentiel», dit-il.

«Nos journaux locaux sont essentiels et contribuent à la couverture des enjeux régionaux au Québec», a affirmé le député fédéral de La Prairie, Alain Therrien, qui presse le ministère du Patrimoine et Postes Canada d’agir en faveur des médias régionaux.