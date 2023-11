Plus d’argent pour toutes les municipalités afin d’affronter de grands défis!

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, Martin Damphousse, s’est particulièrement réjoui du renouvellement du partenariat Québec-municipalités qui a notamment permis d’élargir l’assiette fiscale et d’obtenir des montants supplémentaires pour soutenir des dossiers prioritaires qui ont été identifiés par les différents maires.

À l’autre bout du fil, c’est un Martin Damphousse avec une voix moins forte et plus rauque qu’à l’accoutumée qui a expliqué au journal La Relève que les deux dernières semaines de négociations ont été particulièrement intenses, ce qui donne cette impression d’avoir « célébré la victoire en prolongation lors du septième match de la Coupe Stanley! ».

L’UMQ, la Fédération des municipalités du Québec ainsi que les villes de Montréal et Québec ont donc convenu avec le gouvernement de cinq priorités dans le cadre de cette entente 2024-2028, soit: de mener des actions pour l’adaptation et la transition climatiques; d’encourager et de soutenir le développement d’une offre suffisante de logements de qualité; de venir en aide aux personnes vulnérables; de soutenir l’aménagement durable du territoire au bénéfice de la population et de l’ensemble des communautés; d’assurer l’entretien et planifier le renouvellement des infrastructures municipales essentielles, notamment en eau.

Les chiffres contenus dans cette entente ne seront connus officiellement que le 7 novembre prochain lors de la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard, mais des sources ont déjà dévoilé l’essentiel de ces montants..

L’Union avait comme objectif de consolider les transferts actuels du partenariat 2020-2024, qui avaient été notamment négociés par Suzanne Roy alors qu’elle était à la tête de l’UMQ, et d’obtenir des transferts supplémentaires notamment en adaptation aux changements climatiques, en habitation ainsi qu’au chapitre de l’itinérance et l’UMQ dit essentiellement « mission accomplie ».

Selon Martin Damphousse, le grand gain pour les « gouvernements de proximité » (les municipalités), c’est la confirmation de l’engagement du premier ministre du Québec d’enchâsser dans la loi le partage de la croissance d’un point de la TVQ, qui représentera 445 millions en 2024, allant jusqu’à 881 millions en 2028, selon les estimations des Finances.

Cette entente permettra aussi d’entretenir un dialogue constant avec le gouvernement sur les priorités actuelles du monde municipal grâce à la mise en place de tables de concertation sur l’itinérance, l’habitation et les changements climatiques, en plus de prévoir de nouveaux pouvoirs en habitation et l’application de solutions concrètes à la lourdeur administrative.

De plus, le gouvernement Legault égalera l’effort du gouvernement fédéral et investira lui aussi 900 millions de dollars supplémentaires pour la construction de logements sociaux et abordables sur un horizon de cinq ans, comme l’a révélé La Presse récemment.

Aussi, en réponse aux demandes des maires, l’entente permettra aux municipalités de bénéficier d’un projet de loi majeur, déposé sous peu à l’Assemblée nationale, et qui modernisera la fiscalité municipale pour la rendre plus flexible.

Peu de temps après l’entretien, Martin Damphousse a publié sur la page Facebook de la ville: « C’est un grand jour pour les municipalités et une fierté pour le maire de Varennes! Voilà la preuve que l’union fait la force! Merci aux mairesses et maires pour cette grande mobilisation avec 93 % des membres qui se sont exprimés en faveur de ce partenariat qui donne beaucoup de gains aux municipalités et villes. C’est tout un accomplissement pour mes six premiers mois à la présidence de l’UMQ ».

À la lumière des ces déclarations, on peut donc croire que ce n’est pas à la blague qu’il a eu l’impression de remporter la Coupe Stanley… mais dans l’arène de l’UMQ!