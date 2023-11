Finis les sacs de plastique pour les feuilles mortes à Longueuil

Les longueuillois devront utiliser exclusivement des sacs en papier pour le ramassage des feuilles et des autres résidus verts à compter du mois d’avril 2024.. Donc, les sacs en plastique transparents ou oranges ne seront plus acceptés. Ce changement a pour objectifs de réduire la consommation et l’enfouissement de plastique en plus d’améliorer la qualité du compost généré à partir des résidus verts. On peut insérer dans les sacs, des feuilles, herbes, plantes, résidus de taille, gazon coupé, chaume, paillis et citrouille font tous partis de la famille des résidus verts. Ils doivent être déposés dans les sacs acceptés, puis placés en bordure de la route.

De son côté la Ville souhaite que les citoyens mettent en pratique cette transition dès cet automne, en écoulant les sacs en plastique déjà en leur possession, en s’abstenant d’en acheter de nouveaux, et en privilégiant les sacs en papier dès maintenant.