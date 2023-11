Report des travaux annoncés sur la rue Quévillon à Varennes

L’été dernier, il a été mentionné lors d’une séance publique du conseil municipal qu’un projet de réfection de la rue Quévillon aurait lieu en 2024 en vue de l’aménager avec des pistes cyclables unidirectionnelles. Le journal La Relève publiait un article à ce sujet dans son édition du 19 septembre.



À cet égard, la Ville n’ayant pas obtenu l’aide financière souhaitée pour ces travaux de réfection, ceux-ci seront reportés.



Dans sa vision, le conseil municipal souhaite améliorer la sécurité du transport actif sur la rue Quévillon. Il prévoit la reconfiguration de cette artère en rue partagée afin de favoriser une meilleure cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes.



« Nous sommes engagés à rendre la rue Quévillon conviviale pour les Varennois. Ce projet demeure une priorité et nous poursuivons nos démarches pour obtenir le financement nécessaire. Le report des travaux signifie qu’en cette période inflationniste, nous faisons preuve de prudence en matière d’investissement des fonds publics », affirme le maire Martin Damphousse, en rassurant les résidents qu’une réunion d’information sera organisée à leur intention en temps et lieu.