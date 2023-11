Inauguration du Campus Montérégie de l’École des entrepreneurs.es du Québec

L’École des entrepreneurs.es du Québec (ÉEQ) a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales partout au Québec, notamment à travers ses 8 campus et son offre en ligne. C’est hier qu’avait lieu l’inauguration officielle de son campus de la Montérégie en présence de monsieur Louis Villeneuve, maire de Bromont et président du CLD de Brome-Missisquoi, de madame Sylvie Beauregard mairesse de Cowansville, et des représentants de madame Isabelle Charest ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée provinciale de Brome-Missisquoi. Étaient également présents : Rafaël Gendron, directeur du Campus Montérégie, Michel Fortin, directeur général de l’École des entrepreneurs du Québec ainsi que plusieurs autres partenaires de l’écosystème.

Par cet événement, l’ÉEQ vient réaffirmer la collaboration de l’écosystème entrepreneurial autour de l’implantation du campus Montérégie comme acteur important du développement des compétences entrepreneuriales dans la région. Le partenariat avec le CLD de Brome-Missisquoi, en collaboration avec Montérégie Économique, Développement Vaudreuil-Soulanges et Développement économique Pierre-De Saurel, permettra une couverture du territoire grâce à un campus principal dans Brome-Missisquoi ainsi que deux campus satellites, l’un à Vaudreuil-Dorion et l’autre à Sorel-Tracy, ceci afin d’élargir l’accessibilité aux différents ateliers et programmes offerts par L’ÉEQ en Montérégie et aussi en Estrie.

« Nous sommes fiers de célébrer l’enracinement de notre campus ÉEQ, présent en Montérégie depuis mai 2021, et de constater le dynamisme de la communauté entrepreneuriale d’ici. Grâce aux partenariats que nous faisons avec l’écosystème de développement économique de la région, nous souhaitons donner l’occasion aux entrepreneurs de tous les horizons de parfaire leurs compétences pour assurer la pérennité de leur entreprise face aux défis du monde actuel. Nous croyons que ce fort réseau d’expertises en entrepreneuriat que nous sommes en train de créer avec vous ne pourra que mieux contribuer à fortifier les PME et les individus qui les dirigent. », souligne Michel Fortin, directeur général de l’ÉEQ.

« L’intégration de L’ÉEQ dans l’écosystème de la région de Brome-Missisquoi et de la Montérégie qui compte déjà de nombreux services en soutien aux entreprises permettra une programmation plus complète reliée à l’entrepreneuriat ainsi que des moyens de communication accrus et des ressources additionnelles dédiées à la formation de nos entrepreneurs, ingrédient essentiel au développement socio-économique de notre région. » de commenter Louis Villeneuve, président du C.A. du CLD de Brome-Missisquoi.

Le directeur régional du campus de la Montérégie, Rafaël Gendron : « Je suis très fier de voir tous les efforts investis par nos collaborateurs et nos partenaires, dont le gouvernement du Québec, le Centre local de développement de Brome-Missisquoi, Montérégie Économique, Développement Vaudreuil-Soulanges et Développement économique Pierre-De Saurel se réaliser aujourd’hui avec l’inauguration officielle du campus. Déjà, ensemble nous avons formé plus de 1500 entrepreneurs, organisés plus de 270 ateliers en personne et en ligne et joint des entrepreneurs de 18 MRC du territoire. Je souhaite saluer tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin à ce succès. Continuons de collaborer pour rassembler les expertises en entrepreneuriat et en faire bénéficier le plus grand nombre possible. »