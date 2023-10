Des adresses incontournables pour l’Halloween à BOOOUcherville

C’est ce soir que les enfants parcourront les rues et sonneront aux portes en quête de friandises. À la recherche de petites, moyennes ou grandes frousses ou juste amateurs de décorations d’halloween, voici quelques adresses incontournables à Boucherville où des résidents ont mis des heures, voire des semaines à décorer leur façade de maison.

524 Notre-Dame,

95 Pierre d’Avignon

171 de Brullon

954 rue Nicole Lemaire

854 rue Jean-Baptiste-Riendeau

743 rue Père-Le Jeune

206 rue Pierre-Conefroy

244 rue de Fontenelle

90 rue des Bois-Francs

Maison hantée de la Maison des jeunes

Aussi ce soir de 18h30 à 21h, la Maison des jeunes se transformera en un lieu d’épouvante, de mystères et de frissons. Les monstres et les fantômes qui hantent ses murs depuis les temps anciens auront de quoi donner la frousse à tous ceux et celles qui oseront affronter l’inconnu! La Maison des jeunes est située au 540, chemin du Lac.