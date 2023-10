Déjà plus de 3 000 maisons inscrites au site web halloweenauquebec.com

Halloween au Québec, une initiative citoyenne sans but lucratif, cumule déjà plus de 3000 maisons sur ses cartes interactives en ligne qui visent les villes et municipalités de l’ensemble du Québec.

Ce site web a pour but, d’une part, de favoriser la participation des citoyens à la collecte de bonbons d’Halloween et, d’autre part, d’aider les familles ayant de jeunes enfants à cibler des rues pour leur collecte.

C’est à la suite du succès de l’initiative en 2020, qui visait à « sauver l’Halloween de pandémie », que sa fondatrice, Sarah Jolicoeur, décide de réitérer le projet à tous les ans. Elle le fait de façon bénévole, et ne génère aucun profit de ce projet. C’est même de sa poche qu’elle soutient financièrement l’hébergement du domaine halloweenauquebec.com.

Halloween au Québec a besoin d’aide pour se faire connaître, puisque le seul canal de diffusion des réseaux sociaux ne réussit pas à rejoindre l’ensemble des domiciles du Québec. Plus le taux de participation est élevé, plus les cartes interactives sont pertinentes.