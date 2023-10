Tunnel Louis-Hippolyte: fermetures prévues durant la fin de semaine du 27 octobre

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des entraves sont prévues dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30 durant la fin de semaine du 27 octobre.



Une fermeture d’un tronçon de la rue de Boucherville, à Montréal, est aussi requise afin de réaliser des travaux mineurs sur les infrastructures souterraines.



À noter qu’il n’y a pas de fermetures prévues durant la fin de semaine du 27 octobre sur l’autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.



Fermetures de fin de semaine – 27 au 30 octobre



Fermetures complètes dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

Voie de desserte de l’autoroute 20 en direction est à la sortie n° 98 –Sorel-Tracy / Châteauguay / USA

Bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est vers l’autoroute 30 en direction est

Fermeture complète de la rue de Boucherville entre les rues Hector-Barsalou et Notre-Dame Ouest, de samedi minuit à dimanche 23 h 59.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés.



Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.