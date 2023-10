Épidémie de toux du chenil, le parc à chiens de Varennes fermé

En raison d’une éclosion de la toux du chenil et sur avis médical de cliniques vétérinaires, le parc canin sera fermé pour une période de trois semaines afin de protéger nos amis à quatre pattes.

La toux du chenil est une infection aiguë et contagieuse de la trachée et des bronches des animaux. Si vous constatez que votre animal est affecté, consultez s.v.p. votre vétérinaire.

La Ville évaluera la situation à la fin de cette période de fermeture et rouvrira le parc si l’éclosion est résorbée.