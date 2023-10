18 % des demeures dépassent la directive nationale sur le radon…

Le temps frais a ralenti nos ardeurs d’aller à l’extérieur et l’on retrouve donc le confort de notre foyer, mais il est important de savoir que 18 % des demeures québécoises mesurées dépassent la directive nationale sur le radon… Face à ce constat, la meilleure façon de savoir si le radon est présent dans votre domicile est d’en mesurer sa concentration dans l’air avec un dosimètre.

Le problème, c’est que le radon est inodore, incolore et sans saveur; il est donc impossible de le détecter par les sens. C’est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre, ce qui fait qu’on le trouve partout à la surface du globe, bien que sa concentration ne soit pas uniforme et varie d’un endroit à l’autre.

Il faut savoir à ce sujet qu’une exposition à des concentrations élevées de radon entraîne un risque plus important de développer un cancer du poumon et ce risque dépend de deux facteurs, c’est-à-dire la concentration de radon et la durée de l’exposition d’une personne à celui-ci.

Santé Canada indique que plus la personne est exposée jeune et longtemps au radon, plus le risque est élevé. Il a aussi été établi que l’exposition au radon combinée au tabagisme pouvait augmenter considérablement le risque de cancer du poumon

Pour se procurer un dosimètre permettant l’analyse sur une longue durée, il suffit de consulter le site Internet de l’Association pulmonaire du Québec. Le coût est de 50 $, qui inclut les frais d’analyse au laboratoire, la livraison à domicile et les taxes.

Précisons dans ce dossier que, jusqu’au début de l’année 2023, la Ville de Sainte-Julie prêtait des appareils Safety Siren Pro Serie 3 pouvant mesurer la concentration de radon sur une courte durée, mais cette pratique a cessé à la suite des recommandations de Santé Canada, car l’organisme souhaitait que les citoyens se tournent plutôt vers un dosimètre de longue durée.